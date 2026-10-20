VIDEO | Los New York Knicks deslumbraron con sus anillos de campeones de la NBA

Tras una larga espera, la NBA está de regreso y, con ella, llegó la ya tradicional entrega de anillos al equipo campeón de la temporada anterior. En ese contexto, en la previa del partido ante los Philadelphia 76ers en el Madison Square Garden, los New York Knicks recibieron las sortijas por la consagración obtenida en junio.

Este encuentro también significó el debut de LeBron James con la camiseta de Philly, luego de nueve temporadas en Los Ángeles Lakers.

La entrega de anillos

En los minutos previos a la ceremonia, la cuenta oficial de los Knicks publicó un video en el que mostró la sortija. Se trata de un diseño cubierto de diamantes y zafiros azules, con detalles personalizados que homenajean al plantel y su consagración. Su característica más llamativa es un mecanismo que permite desplegar una réplica en miniatura del Madison Square Garden, con una recreación de su interior, sus tribunas y su icónica estructura.

A WORK OF ART. @JasonofBH https://t.co/sXZEqDQ8WK — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) October 20, 2026

Antes de la entrega de los anillos, se vivió un momento histórico en la ciudad de Nueva York. Tras años de espera y sufrimiento, los New York Knicks pudieron izar el banderín que conmemora su campeonato de la NBA.

FOR THE FIRST TIME IN 53 YEARS, THE KNICKS RAISE AN NBA CHAMPIONSHIP BANNER! 🏆 https://t.co/mNkMpJva6b — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) October 20, 2026

Luego del reparto de las sortijas, Jalen Brunson, líder del equipo, brindó un discurso que llenó de emoción e ilusión a los fanáticos. El base expresó: “La alegría que esta ciudad tuvo este verano, nos encantaría replicarla de nuevo“.

Los jugadores, además, portaron sus camisetas con los numeros dorados en conmemoración al campeonato.

¿Cómo comenzó la nueva temporada de la NBA?

En el estreno de la temporada, los Detroit Pistons vencieron a los Boston Celtics.

Por su parte, los Knicks y los 76ers se enfrentan en el Madison Square Garden, mientras que, más tarde, harán lo propio los Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs.