José Mourinho fue tajante sobre Vinicius: “Intocable solo es el escudo”

El Real Madrid vive días de expectativa de cara a lo que será el clásico ante el Barcelona el próximo fin de semana. Sin embargo, por el momento, las miradas están puestas en la tercera fecha de la liguilla de la Champions League, en la que recibirá al RB Leipzig. En la conferencia de prensa previa, José Mourinho se refirió a distintas situaciones del equipo, entre ellas, la actualidad de Vinicius Jr.

El conjunto Merengue viene de conseguir una victoria en la anterior fecha del certamen continental, en un partido para el recuerdo ante la Roma. Además, goleó al Sevilla el último fin de semana por LaLiga.

Mourinho habló de Vinicius

Es una realidad que el brasileño no ha logrado cumplir con las expectativas que había generado al comienzo de la temporada. Esto derivó en algunas situaciones polémicas, entre ellas, su disgusto al ser reemplazado en el partido ante la Roma la semana pasada. Por ello, el portugués fue consultado sobre su consideración del extremo y su importancia dentro del plantel.

“Intocable solo es el escudo”, comenzó Mourinho. Luego, agregó: “No me gusta este concepto de jugador intocable. Lo que hace intocable a un jugador no es el estatus, el brazalete, los años en el club o cuánto se ha pagado, sino su rendimiento”.

❓🇧🇷 ¿Es VINICIUS INTOCABLE para MOURINHO? 🤍 “INTOCABLE es el ESCUDO”. https://t.co/Y55YvoUVQc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 20, 2026

Asimismo, el exentrenador del Inter de Milán confirmó la titularidad del número 7 para el partido ante el Leipzig: “Vinicius jugará mañana en la banda izquierda. Yan no sabe si jugará mañana o no, así que imaginaos”. Diomande reemplazó a Vini en anteriores encuentros y dejó buenas sensaciones.

El deseo de Mou

Al ser consultado por el buen momento del equipo, que acumula tres victorias consecutivas, el portugués respondió fiel a su estilo: “Haber ganado tres no significa que vayas a ganar el cuarto”, expresó en primera instancia. Luego, sentenció: “Iremos paso a paso: primero, intentaremos acabar entre los 11 o 12 primeros y después iremos a por todas para ganarla”.