¿Jugará en Brasil?: Marcos Rojo fue recibido entre aplausos y silbidos en UNO

El reestreno de Marcos Rojo en Estudiantes de La Plata tuvo lugar en el Estadio UNO durante el enfrentamiento ante San Lorenzo por la decimotercera jornada del Torneo Clausura. Ante la necesidad de preservar futbolistas para la semifinal de la Copa Libertadores, el entrenador Alexander Medina apostó por una alineación alternativa donde el experimentado zaguero integró la dupla central titular tras sus etapas en Boca Juniors y Racing Club.

El reencuentro del defensor con la parcialidad albirroja estuvo marcado por una recepción dividida en las tribunas. Al momento de ser mencionado por la voz del estadio, la mayoría de los espectadores le brindó una bienvenida acompañada por aplausos, mientras que un sector minoritario expresó su disconformidad con silbidos a raíz de la polémica salida del club en el año 2020.

MÁS APLAUSOS QUE SILBIDOS PARA ROJO EN ESTUDIANTES Así fue recibido el flamante defensor del Pincha por la gente en UNO. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/zZ5IajolUE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 18, 2026

En lo estrictamente futbolístico, el marcador central completó una actuación sólida demostrando un buen nivel de acoplamiento al sistema táctico del equipo. Durante el desarrollo del juego, Rojo aportó firmeza en la marca defensiva y representó una amenaza constante en la pelota parada, generando dos oportunidades claras de gol mediante sendos cabezazos en el área rival.

Pese al rendimiento individual del zaguero en su vuelta, la escuadra platense no logró conservar la ventaja obtenida por Edwuin Cetré de penal y terminó cayendo derrotada tras las anotaciones de Guzmán Corujo y Facundo Gulli. De este modo, mientras la institución enfoca sus esfuerzos en la definición continental, el futbolista inició una nueva etapa en el club buscando revalidar su jerarquía y revertir las miradas divididas de la hinchada.