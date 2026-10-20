Luis Enrique sorprendió al hablar de la comparación entre Lionel Messi y Lamine Yamal

Luis Enrique volvió a quedar en el centro de la escena por sus declaraciones sobre Lionel Messi y Lamine Yamal. En la previa del duelo entre París Saint-Germain y Barcelona por la Champions League, el entrenador español fue consultado sobre las comparaciones entre el astro argentino y la joven figura del conjunto catalán, y dejó una clara postura.

Las diferencias entre Messi y Yamal

“Lo que está haciendo muy bien Lamine, y lo que le escuché siempre decir, es que él quiere ser Lamine Yamal“, comenzó el técnico del PSG. En esa línea, destacó su evolución y aseguró que “está mejorando en todos los aspectos del juego”.

Sin embargo, cuando llegó el momento de compararlo con la Pulga, Luis Enrique fue tajante. “Comparar al mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi, con cualquier otro jugador… ahí no va a ganar nadie”, sentenció, en una clara defensa del lugar que ocupa el rosarino en la historia del fútbol.

Pese a su contundente postura, el director técnico no descartó por completo que el debate pueda retomarse con el paso de los años. “Quizás en un futuro podamos hablar”, aunque inmediatamente insistió en que lo mejor para el joven español es concentrarse en su propio desarrollo.

“Ahora mismo creo que es muy inteligente, quiere ser la mejor versión de Lamine. Pero mejor no compararse a Leo Messi“, concluyó.

🗣️ “COMPARAR AL MEJOR JUGADOR DE TODOS LOS TIEMPOS, LEO MESSI, CON CUALQUIER OTRO JUGADOR… AHÍ NO VA A GANAR NADIE” 🎙️ Luis Enrique se refirió a las comparaciones entre Lamine Yamal y el astro argentino y fue contundente. https://t.co/3j4B2YhOVP — TyC Sports (@TyCSports) October 19, 2026

Luis Enrique respaldó el potencial de Yamal, pero marcó una diferencia entre el crecimiento de una figura emergente y el legado de un futbolista que ya hizo historia. Para el entrenador, el desafío del español pasa por desarrollar su propia identidad y construir una carrera sin quedar condicionado por las comparaciones.