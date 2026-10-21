Champions League: en un partidazo, el PSG venció 4-2 al Barcelona en el Parque de los Príncipes

Hubo partidazo en el Parque de los Príncipes. El Paris Saint-Germain venció 4-2 al Barcelona por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League. De esta manera, el conjunto dirigido por Luis Enrique reafirmó su candidatura al tricampeonato en el certamen continental.

El cuadro francés venía de imponerse ante el Manchester City como visitante. Los dirigidos por Hansi Flick, por su parte, habían goleado al Galatasaray.

El desarrollo del partido

Si bien el encuentro terminó siendo un partidazo, los primeros minutos no tuvieron grandes emociones. Una de las situaciones destacadas fue la salida de Ousmane Dembélé por una molestia física, que obligó a su reemplazo por Ferrán Torres, quien ingresó para enfrentarse a su exequipo.

Sin embargo, sobre el final de la primera mitad llegó la primera emoción. Désiré Doué enganchó y sacó un remate casi imposible de contener para Joan García, con el que abrió el marcador.

😮‍💨🇫🇷 GOLAZO DE DOUÉ AL BARCELONA. https://t.co/eFOjbvo6Ui — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 20, 2026

Ya en el complemento, comenzó la lluvia de goles.

A los 55 minutos, Xavi Espart entró al área y sacó un potente remate para igualar el partido.

No obstante, 15 minutos después, Lucas Hernández conectó un córner ejecutado por Doué para adelantar nuevamente al PSG.

Y no podía faltar Lamine Yamal, que también se anotó en el marcador. El extremo eludió a los defensores, ingresó al área y sacó un potente remate al primer palo para establecer el 2-2 parcial.

🤯🪄 QUÉ GOLAZO DE LAMINE YAMAL. https://t.co/BbxWMXVsuA — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 20, 2026

Sin embargo, la genialidad del candidato al Balón de Oro no fue suficiente. En una ráfaga, Vitinha y Fabián Ruiz marcaron para el conjunto francés y sentenciaron el 4-2 definitivo.

¿Qué sigue para ambos?

El próximo fin de semana, el PSG recibirá al Olympique de Lyon.

El Barcelona, por su parte, disputará el clásico ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou.