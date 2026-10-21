Se normalizó el servicio de subtes, tras el paro total por una protesta gremial

Efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, desalojaron violentamente a los trabajadores del subte que reclamaban sobre la avenida Roosevelt en el barrio porteño de Villa Urquiza.

La manifestación se da en el marco de una protesta por la suspensión de un empleado de manera ilegal, por parte de la empresa. Ello motivó a una medida de fuerza que lleva cinco horas y afecta a más de 750 mil usuarios.

Un sorpresivo paro afectó a todas las líneas de subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluido el premetro.

Fuente: Nexofin