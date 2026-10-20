Champions League: Julián Álvarez volvió al gol y Alexis Mac Allister fue la figura del Liverpool

Los argentinos fueron protagonistas de una nueva jornada de la Champions League. Julián Álvarez cortó su sequía goleadora con el Atlético de Madrid y marcó en el empate ante Stuttgart, mientras que Alexis Mac Allister tuvo una actuación destacada en la remontada del Liverpool frente al Villarreal, con dos tantos en el triunfo por 4-3.

“La Araña” rescató el empate

El delantero argentino volvió a festejar después de varios meses sin convertir con el conjunto dirigido por Diego Simeone. En Alemania, el Atlético de Madrid visitó al Stuttgart por la tercera fecha de la fase liga y rescató un empate.

El equipo local se había puesto en ventaja con un gol de Jamie Leweling, pero Julián apareció al comienzo del segundo tiempo para igualar el marcador. Tras un centro de Ademola Lookman desde la izquierda, el ex River definió de zurda al ángulo y rompió una racha negativa que se extendía desde abril.

Pese a la reacción, el Colchonero no pudo quedarse con los tres puntos y tuvo conformarse con el 1-1 en condición de visitante.

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Remontada del Liverpool

El mediocampista argentino fue una de las grandes figuras en Anfield. El Liverpool comenzó en desventaja por 2-0 ante el Villarreal, que sorprendió con los tantos de Georges Mikautadze y Sergi Cardona.

Mac Allister descontó a los 36 minutos del primer tiempo con un preciso cabezazo tras un córner y volvió a marcar en el complemento para dar vuelta el resultado. Florian Wirtz también aportó un gol para encaminar la victoria.

Aunque el Villarreal volvió a acercarse en el marcador, los Reds resistieron y se impusieron por 4-3 en un partido lleno de emociones.