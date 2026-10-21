La Casa Real española le negó a Javier Milei una reunión con el rey Felipe VI

Desde la Casa Real de España, rechazaron el pedido de Javier Milei, para reunirse con el rey Felipe VI, por motivos protocolares. El libertario quedó expuesto luego de sus insultos a Pedro Sánchez y sus falsas acusaciones.

Según indicaron desde el Palacio de la Zarzuela, la práctica institucional española requiere que el encuentro con el Rey esté acompañado por una cita con el presidente del Gobierno, en este caso Pedro Sánchez.

De hecho, desde la Casa Real indicaron que se aplicó el mismo criterio que todas las anteriores veces que Milei viajó a España, cuando la cancillería solicitó el encuentro con Felipe.

Fuente: Nexofin