Diputados debate este miércoles la Ley de Propiedad Privada, Discapacidad y el endeudamiento familiar

La Cámara de Diputados tratará este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción del Senado el 6 de agosto. Los cambios incorporados durante el debate en comisiones incluyen la recuperación de las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros, eliminadas por el Gobierno mediante el DNU 70/2023.

La modificación fue impulsada por el radical Diógenes González y contó con el apoyo del PRO, la UCR y el diputado de Provincias Unidas José Núñez. Si la Cámara baja aprueba el texto, deberá regresar al Senado para su revisión.

La sesión, convocada por La Libertad Avanza para las 12, también contempla otros proyectos de interés para el oficialismo y la oposición. El bloque gobernante confía en reunir el quórum, aunque todavía negocia apoyos con espacios como Argentina Federal.

Fuente: Nexofin