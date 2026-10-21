El riesgo país volvió a encender las alarmas del Gobierno y ahora espera una señal positiva de la economía

El Gobierno atraviesa un escenario incómodo mientras intenta sostener la confianza en su programa económico, el mercado volvió a enviar una señal negativa con la fuerte suba del riesgo país. El indicador llegó este martes a los 710 puntos básicos, un nivel que encendió las alertas dentro de la Casa Rosada y que contrasta con los valores registrados apenas unos meses atrás.

En julio, el riesgo país había llegado a ubicarse cerca de los 402 puntos. Desde entonces, la cotización de los bonos argentinos se deterioró y la prima que los inversores exigen para financiar al país aumentó de manera considerable.

Aunque durante la jornada el índice elaborado por JP Morgan retrocedió y terminó acercándose a los 680 puntos, la evolución de las últimas semanas generó preocupación en el oficialismo. En Nación admiten que esperaban que las tensiones vinculadas al escenario electoral aparecieran, pero no tan temprano respecto de las elecciones de 2027.

En el Ejecutivo consideran que el movimiento de los activos argentinos tiene varios motivos. Por un lado, señalan el contexto financiero internacional y las tasas de interés de Estados Unidos. También apuntan a la situación geopolítica, especialmente a los conflictos en Medio Oriente.

Fuente: Nexofin