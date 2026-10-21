Tras los insultos de Milei, Pedro Sánchez le respondió con una canción de Lali Espósito

Luego de las palabras de Javier Milei, contra su par de España, Pedro Sánchez, a quien insultó y acusó de dictador, el mandatario ibérico utilizó una canción de Lali Espósito como respuesta.

El mensaje del premier español, llegó tras la exposición en el Nueva Economía Fórum en Madrid, del libertario, en donde calificó al jefe de gobierno español de “impresentable dictador”.

Ante ello, Sánchez utilizó las redes sociales para expresar: “Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino ¡Me encanta!”.

Fuente: Nexofin