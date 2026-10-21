La FIFA confirmó la sanción al técnico de Egipto tras la polémica con Argentina

La FIFA confirmó las sanciones contra Hossam Hassan, entrenador de Egipto, y otros dos integrantes de la delegación africana por lo ocurrido después de la derrota por 3-2 ante la Selección Argentina en los octavos de final del Mundial 2026.

La sanción tras el partido con Argentina

El encuentro disputado el 7 de julio en Atlanta estuvo marcado por las controversias arbitrales y los reclamos del conjunto egipcio. Después de quedar eliminado, Hossam Hassan cuestionó la actuación del francés François Letexier y realizó gestos de protesta frente a las cámaras, en medio de su enojo por las decisiones tomadas durante el partido.

“Ha sido una injusticia. Quizá querían mantener al campeón del mundo en la competición. Quizá querían que Messi siguiera en el torneo”, había expresado el entrenador tras la derrota.

La FIFA evaluó tanto sus declaraciones como sus gestos durante el encuentro y resolvió suspenderlo por tres partidos. La medida también alcanzó a su hermano Ibrahim Hassan, integrante del cuerpo técnico, quien no podrá acompañar al seleccionado en los próximos compromisos.

El delantero Mostafa Zico recibió un castigo más severo: cinco encuentros de suspensión por sus declaraciones posteriores a la eliminación. El futbolista había acusado al arbitraje de perjudicar a su equipo y cuestionado la legitimidad del resultado.

Además de las suspensiones, la FIFA impuso multas económicas a los tres involucrados por un total de 60.000 dólares.

La Federación Egipcia de Fútbol confirmó que recibió las resoluciones y solicitó los fundamentos detallados para estudiar una posible apelación. Mientras analiza los pasos legales, el seleccionado deberá afrontar sus próximos compromisos sin el entrenador, su ayudante y una de sus figuras ofensivas.