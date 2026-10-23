Multas millonarias en CABA por sacar la basura fuera de hora: cuándo está permitido

Sacar la basura fuera del horario permitido puede generar un gasto inesperado para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. En las últimas semanas, el Gobierno porteño reforzó las inspecciones y algunos consorcios recibieron multas de hasta $4,3 millones por incumplir las reglas para disponer los residuos en la vía pública.

El horario establecido para sacar la basura es de domingo a viernes, entre las 19 y las 21. La medida busca evitar que las bolsas permanezcan durante demasiado tiempo en las veredas y facilitar las tareas de recolección y limpieza.

La campaña oficial lo resume con una frase que aparece en los contenedores de distintos barrios: “Antes no, después tampoco”.

En las últimas semanas se conocieron sanciones de montos elevados contra consorcios porteños. Uno de los casos se registró en Flores, donde un edificio ubicado entre Curapaligüe y Avenida Alberdi recibió una multa de $1,5 millones por sacar los residuos fuera de horario.

Fuente: Nexofin