Duro análisis del Financial Times al gobierno de Javier Milei: “La transformación ha sido dolorosa”

El diario económico británico Financial Times, analizó algunos aspectos de la gestión de Javier Milei, y cuestionó duramente la recesión y cómo golpea a las clases medias y bajas.

“Lastrada por la austeridad y una política monetaria restrictiva, la actividad económica argentina se ha estancado este año (…) Los salarios reales se mantienen alrededor de un 10% por debajo de los niveles de principios de 2023, según el centro de estudios Equilibra, y se han perdido unos 300.000 empleos formales desde que Milei asumió el cargo, según cifras del gobierno”, señala el texto.

En la nota de análisis titulada: “Las reformas económicas de Milei, bajo presión”, el escrito sostiene que “muchos argentinos de clase media y trabajadora atraviesan dificultades, ante lo cual Milei ha mostrado poca simpatía”.

Fuente: Nexofin