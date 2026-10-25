EN VIVO: Franco Colapinto corre en un GP de Austin que puede coronar a Antonelli

Esta tarde se correrá el Gran Premio de Austin con Franco Colapinto largando desde el penúltimo puesto debido las penalizaciones, a pesar de haber terminado decimocuarto en la clasificación de sábado.

La carrera comenzará a las 17.00 horas (Argentina).

Kimi Antonelli consiguió la pole y afronta una jornada que podría marcar un antes y un después en la Fórmula 1. El joven piloto italiano de Mercedes tiene la posibilidad de conquistar el campeonato mundial y convertirse en el campeón más joven de la historia de la categoría.

Para conseguirlo, Antonelli necesita ganar la carrera y esperar que sus principales rivales en la lucha por el título, George Russell y Lewis Hamilton, finalicen fuera de determinadas posiciones.

For Kimi Antonelli to win the Drivers’ Title today… 👀 Kimi ➡️ P1

Lewis ➡️ P5 or below

George ➡️ P9 or below#F1 #USGP pic.twitter.com/CPhgIVGnEu — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

Si no lo consigue hoy, todavía tendrá otra oportunidad en el GP de México, el próximo 1 de noviembre.