Domingo, 25 de octubre 2026

EN VIVO: Franco Colapinto corre en un GP de Austin que puede coronar a Antonelli

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Esta tarde se correrá el Gran Premio de Austin con Franco Colapinto largando desde el penúltimo puesto debido las penalizaciones, a pesar de haber terminado decimocuarto en la clasificación de sábado.

La carrera comenzará a las 17.00 horas (Argentina). 

Kimi Antonelli consiguió la pole y afronta una jornada que podría marcar un antes y un después en la Fórmula 1. El joven piloto italiano de Mercedes tiene la posibilidad de conquistar el campeonato mundial y convertirse en el campeón más joven de la historia de la categoría.

Para conseguirlo, Antonelli necesita ganar la carrera y esperar que sus principales rivales en la lucha por el título, George Russell y Lewis Hamilton, finalicen fuera de determinadas posiciones.

Si no lo consigue hoy, todavía tendrá otra oportunidad en el GP de México, el próximo 1 de noviembre.

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