La baja sensible de último momento en Real Madrid para el clásico frente al Barcelona

Thibaut Courtois no podrá estar presente en el clásico entre Real Madrid y Barcelona de este domingo. El arquero belga quedó afuera de la convocatoria por un proceso gripal, según comunicó el club madrileño en sus redes sociales. Ante su ausencia, el cuerpo técnico decidió incorporar al joven Illia Voloshyn a la lista de convocados.

La baja del guardameta se suma a una serie de ausencias importantes para el conjunto merengue. Raúl Asencio, Ferland Mendy y Rodrygo tampoco estarán disponibles para el encuentro frente al equipo catalán, que se disputará en el Camp Nou.

Courtois, baja de última hora.https://t.co/XZ84TYRyza — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2026

Además, Vinícius Júnior continuará fuera del equipo por suspensión. El brasileño cumplirá la segunda de las cuatro fechas de sanción que recibió en La Liga, luego de ser expulsado contra Villarreal por tirarle del pelo a Nathan Saliba.

Ante este panorama, todo indica que Andriy Lunin será el encargado de defender el arco del Real Madrid. El entrenador José Mourinho deberá reorganizar su equipo para afrontar uno de los compromisos más importantes de la temporada, con la ausencia de una de sus principales figuras.

El clásico comenzará a las 17 y tendrá un peso importante en la pelea por el campeonato. Barcelona lidera la tabla con 27 puntos, mientras que Atlético de Madrid se ubica segundo, a dos unidades, tras vencer 1-0 a Deportivo la Coruña. Real Madrid, por su parte, marcha tercero y está a seis puntos del conjunto azulgrana.