Un argentino creó una app que detecta el Alzheimer de forma anticipada y con IA

Un neurocientífico argentino llamado Adolfo García creó una aplicación con IA para detectar de manera anticipada el Mal de Alzheimer.

García, quien funge como director del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés y del Instituto Global de Salud Cerebral, en Estados Unidos, desarrolló un método con el cual, a través del análisis de conversaciones espontáneas, puede identificar signos tempranos de esta enfermedad en las personas.

Según el neurocientífico, en declaraciones a Clarín, la metodología posibilita establecer el nivel de afección cognitiva de cada paciente y vincularlo con áreas cerebrales específicas.

Fuente: Nexofin