Domingo, 25 de octubre 2026

Quién es Jeremy Clarkson, el conductor inglés de TV que se burló de Franco Colapinto

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El conductor de televisión británico, Jeremy Clarkson, se posicionó en el centro de la escena tras burlarse del piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto.

En medio de la cobertura del Gran Premio de Austin de la Fórmula 1, Clarkson dijo que “a Franco le han metido una penalización en la parrilla por ser argentino… Probablemente. Bueno, yo se la pondría por eso”, comentó.

La frase y su fuerte contenido antiargentino levantaron polvareda en las redes sociales. Sus comentarios se viralizaron tanto que desde la escudería en la que corre Colapinto salieron a responderle al respecto.

Sin embargo, no se trata de la primera vez que el conductor de Top Gear queda envuelto en la polémica respecto a su visión sobre la Argentina.

Cuando estuvo de visita en el país, más precisamente en la provincia de Tierra del Fuego, para una de las emisiones de programa, el conductor se entrevistó y cruzó con excombatientes de la Guerra de Malvinas. Cabe destacar que también realizó una travesía por la Patagonia en un vehículo con patente de las Islas Malvinas, bajo jurisdicción de facto de Reino Unido.

El hecho sucedió en 2014, y desató un grave conflicto diplomático y social en la provincia austral. No obstante ello, cabe destacar que el estilo de Clarkson se base en gran parte en la generación de controversias.

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