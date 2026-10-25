Quién es Jeremy Clarkson, el conductor inglés de TV que se burló de Franco Colapinto

El conductor de televisión británico, Jeremy Clarkson, se posicionó en el centro de la escena tras burlarse del piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto.

En medio de la cobertura del Gran Premio de Austin de la Fórmula 1, Clarkson dijo que “a Franco le han metido una penalización en la parrilla por ser argentino… Probablemente. Bueno, yo se la pondría por eso”, comentó.

Para quien no lo conoce, Jeremy Clarkson es hoy un periodista británico especializado en automovilismo. Invitado por la FIA al GP de Estados Unidos, en una nota dijo, en sístesis, que Franco Colapinto está bien penalizado con 10 puestos en la grilla de largada “sólo por ser argentino”.

Claro que por eso no se escandaliza la Fórmula 1 como sí lo ha hecho cuando fue al revés.

Pero, ¡ojo! No hay que salir a putearlo. Nos dio la gran oportunidad de demostrarle que los agresivos, los xenófobos, los incultos, no somos nosotros. Creo que lo mejor es, de parte nuestra, de los argentinos, invitarlo a pensar lo que dijo.

Ante muchas críticas recibidas, ya salió a aclarar que “fue una broma”. A ninguno de los hinchas de Franco se nos acepta ningún comentario en ese sentido; ni en broma ni por nuestra cultura. Pero no importa, y está bien, aunque lo consideremos injusto.

Estaría bueno que no seamos como él y no devolvamos con la misma moneda. Creo que responderle con respeto es lo mejor: “Está equivocado, Mr. Clarkson; quizás los argentinos seamos más respetuosos de lo que usted piensa, por más que sea inglés”. Y dejemos a Colapinto tranquilo de una vez por todas. Es un buen chico que lo único que está haciendo es ir por su sueño con mucho talento y sacrificio. No es justo que en todas las carreras se vea envuelto en una polémica en la que no tiene nada que ver y él siempre intenta llamar a la paz y la comprensión. Esta vez no fuimos los argentinos, pero no importa. No es el camino. — Fer Svaluto (@FernandoSvaluto) October 25, 2026

La frase y su fuerte contenido antiargentino levantaron polvareda en las redes sociales. Sus comentarios se viralizaron tanto que desde la escudería en la que corre Colapinto salieron a responderle al respecto.

Sin embargo, no se trata de la primera vez que el conductor de Top Gear queda envuelto en la polémica respecto a su visión sobre la Argentina.

El britón de Jeremy Clarkson se quiso hacer el banana durante el Gran Premio de Formula 1 en Estados Unidos cargando a Franco Colapinto por su condición de argentino.

Todavía tiene la sangre en el ojo desde que se tuvo que ir escondido de Tierra del Fuego para que no lo fajen 😉 https://t.co/VHoP6cHN0U — Malvinas Data -Hernán- (@MalvinasData) October 25, 2026

Cuando estuvo de visita en el país, más precisamente en la provincia de Tierra del Fuego, para una de las emisiones de programa, el conductor se entrevistó y cruzó con excombatientes de la Guerra de Malvinas. Cabe destacar que también realizó una travesía por la Patagonia en un vehículo con patente de las Islas Malvinas, bajo jurisdicción de facto de Reino Unido.

El hecho sucedió en 2014, y desató un grave conflicto diplomático y social en la provincia austral. No obstante ello, cabe destacar que el estilo de Clarkson se base en gran parte en la generación de controversias.