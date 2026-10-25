Independiente vs Boca por el Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

Independiente recibirá a Boca este domingo desde las 17.00 en el estadio Libertadores de América por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El equipo de la Ribera llega motivado tras clasificarse a la final de la Copa Sudamericana y buscará sumar tres puntos importantes frente a un Rojo que atraviesa una campaña irregular.

Boca viene de vencer 3-1 a Vasco da Gama y asegurarse un lugar en la final continental, donde enfrentará a Atlético Mineiro el 21 de noviembre. Además, derrotó 2-1 a Talleres en su última presentación por el Clausura y alcanzó los 54 puntos en la tabla anual, que lo tiene como escolta de Rosario Central con 56 unidades.

Para el clásico, Rodolfo Arruabarrena analiza realizar algunas modificaciones. Malcom Braida ingresaría por Lautaro Blanco para evitar el desgaste físico, mientras que Leandro Paredes comenzaría en el banco tras recuperarse de un desgarro en el isquiotibial derecho. La otra incógnita pasa por Leonel Flores o Alan Velasco. Del lado local, Independiente viene de igualar 1-1 ante Racing, suma 19 unidades en la Zona A y necesita ganar para acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Jadson Viera podría incluir a Matías Abaldo en lugar de Luciano Cabral, aunque también evalúa la posibilidad de modificar el esquema y utilizar una línea de cinco defensores. El encuentro marcará el enfrentamiento número 230 entre ambos equipos: Boca ganó 80 veces, Independiente se impuso en 76 oportunidades y hubo 73 empates. El último cruce terminó 1-1 en La Bombonera, el 11 de abril, con goles de Abaldo y Milton Giménez, de penal.

Hora: 17:00

TV: ESPN Premium

Posibles formaciones:

Independiente: Rey, Arias, Valdez, Arrayago, Banegas, Marcone, Pérez Curci, Meza, Abaldo, Ávila y Montiel.

Boca: Montero, Lozano, Di Lollo, Herrera, Braida, Battaglia, Delgado, Ascacibar, Flores, Villa y Merentiel.