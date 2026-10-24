Triple crimen de Florencio Varela: dictaron prisión preventiva a cuatro acusados y liberaron a una quinta detenida

La Justicia resolvió la prisión preventiva para cuatro de los acusados por el triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, asesinadas en septiembre de 2025 en Florencio Varela. En la misma decisión, liberó a la quinta acusada por falta de pruebas que la implicaran como partícipe necesaria.

Los acusados Ramiro Luis Mansur, Eugenia Magdalena del Valle Quispe Gallardo, Emilce Chieto y David Alberto Godoy seguirán presos, mientras que María Inés Olivera quedó en libertad, aunque seguirá sujeta a la investigación del femicidio.

Se trata de un grupo dentro de los, en total, 16 detenidos por la causa que investiga el crimen. Todos ellos habían sido detenidos en septiembre, a excepción de Godoy, quien ya estaba preso por otra causa en CABA.

Fuente: Nexofin