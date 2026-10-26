Quilmes: Mayra Mendoza convocó a un homenaje a Néstor Kirchner tras la muerte de un bebé de 12 días

El Partido Justicialista de Quilmes y la intendenta Mayra Mendoza difundieron una convocatoria militante para trasladarse en micros hacia Lanús con el fin de homenajear a Néstor Kirchner. La iniciativa partidaria busca conmemorar a 16 años de la muerte del expresidente.

La publicación en la red social Instagram invitó a los militantes expresando: “Mañana 27 de octubre, a 16 años de su paso a la inmortalidad, Quilmes va a Lanús a homenajear a Néstor”. El mensaje partidario añadió: “nos devolvió la dignidad arrebatada por el neoliberalismo”.

La actividad política del oficialismo local coincide temporalmente con la conmoción por el fallecimiento de Lucas, un bebé de 12 días. El recién nacido murió tras ser impactado por una palta que cayó de un árbol en la vía pública frente al Jardín de Infantes N.º 949.

La madre de la víctima, Giuliana, relató que el establecimiento educativo solicitó la poda del arbolado mediante expedientes oficiales que no obtuvieron respuesta oportuna. Tras la cirugía e internación en el Sanatorio de la Trinidad, el niño falleció debido a las lesiones producidas.

Fuente: Nexofin