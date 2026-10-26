Guillermo Barros Schelotto podría irse de Vélez a fin de año: “Después veremos”

Guillermo Barros Schelotto atraviesa un buen presente en Vélez, pero su futuro después de diciembre todavía es una incógnita. El entrenador tiene contrato hasta fin de año y, pese a que los candidatos a presidente del Fortín manifestaron su intención de renovarle, todavía hay cuestiones por resolver. Por esto, Racing aparece como una posibilidad para la próxima temporada.

Qué dijo Guillermo sobre su futuro

En una entrevista, el Mellizo se refirió a los rumores que lo vinculan con la Academia y dejó abierta la puerta a una posible salida de Liniers. “Tengo contrato hasta diciembre con Vélez y voy a seguir hasta diciembre, y después veremos”, expresó el entrenador, que reconoció haber recibido contactos de Racing en el pasado.

Además, el técnico explicó que no tomará una decisión hasta conversar con la dirigencia del Fortín. “Después de aceptar o no aceptar, de seguir o no seguir, veré y analizaré cuáles son las opciones. Tengo que hablar con la gente de Vélez, hay muchas cosas por dialogar y llegar a un acuerdo”, agregó.

“VOY A SEGUIR HASTA DICIEMBRE EN VÉLEZ Y DESPUÉS VEREMOS” Guillermo Barros Schelotto pasó por Estudio Fútbol y se refirió a su futuro. https://t.co/r36MSfRadS — TyC Sports (@TyCSports) October 26, 2026

Racing, atento al mellizo

La postura de Barros Schelotto genera expectativas en Avellaneda, donde Diego Milito lo tiene como uno de los principales candidatos para asumir la conducción técnica en 2027. Actualmente, Sebastián Romero se encuentra al frente del equipo de manera interina, tras la salida de Juan Pablo Vojvoda.

Vélez pretende asegurar la continuidad del entrenador. El club tendrá elecciones presidenciales el próximo 15 de noviembre y los distintos candidatos manifestaron su intención de mantenerlo en el cargo.

Sin embargo, el Mellizo fue claro respecto de su postura y remarcó la importancia de respetar los compromisos asumidos. “Me llamaron a mitad de torneo y yo les dije que no podía porque tenía contrato con Vélez. Siempre he respetado contratos más allá de las posibilidades deportivas y económicas. Yo mañana me puedo ir a cualquier otro equipo, pero primero tengo que hablar con Vélez“, sostuvo.