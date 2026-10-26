Gustavo López fulminó a Sebastián Domínguez y fue contundente: “No tenés humildad”

Pese a las expectativas que había generado en sus comienzos, Sebastián Domínguez no ha logrado consolidarse como entrenador. En medio de un complicado presente en Central Córdoba, el exzaguero recibió duras críticas de un viejo conocido. Gustavo López, quien compartió espacio con él en ESPN, fue contundente al referirse al flojo recorrido del DT por el fútbol argentino.

El Ferroviario viene de sufrir una durísima goleada por 0-5 ante Vélez en la última fecha del Torneo Clausura. Además, el conjunto santiagueño no conoce la victoria desde comienzos de agosto, una racha que profundiza su mal momento.

Las declaraciones de Gustavo López

Una de las razones por las que Domínguez suele ser criticado son sus antecedentes como panelista deportivo. Ante cada derrota, las redes sociales se inundan de videos suyos, previos a su carrera como entrenador, en los que analizaba cuestiones tácticas y cuestionaba a técnicos de muchísimo renombre, entre ellos Lionel Scaloni.

Por ello, tras la goleada sufrida frente al Fortín, López no dudó en apuntar contra el actual entrenador de Central Córdoba. “Con cariño le digo, la conducción técnica no es lo de él”, comenzó. Luego, profundizó sus cuestionamientos: “Cree que es Guardiola y juega en sus equipos como si fuesen el Manchester City. No tenés humildad”.

El periodista continuó con sus argumentos y sostuvo que Domínguez debería modificar su estilo de juego para mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino. De lo contrario, fue tajante sobre su futuro profesional: “Esta no es tu profesión. Podés ser mánager o comentarista con nosotros en ESPN”.

💣🔥“Con CARIÑO le digo. La conducción técnica NO es lo de él. Cree que es GUARDIOLA y juega en sus equipos como si fuesen el Manchester City. No tenés humildad. Esta no es tu profesión. Podes ser manager o comentarista con nosotros en ESPN” – Gustavo López sobre Seba Domínguez https://t.co/1DhLeLe5ub — PaseClave (@paseclave__) October 26, 2026

Los números de Sebastián Domínguez como entrenador

Entre sus pasos por Tigre, Vélez, Deportivo Garcilaso y Central Córdoba, acumula 67 partidos dirigidos. En ese período, registra un saldo de 19 victorias, 19 empates y 29 derrotas, con 69 goles a favor y 90 en contra.