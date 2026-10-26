VIDEO | Javier Milei saludó desde el balcón de Casa Rosada antes de la reunión de Gabinete

En la previa a la reunión de Gabinete de este lunes en Casa Rosada, el presidente Javier Milei, sorprendió saliendo al balcón en donde, acompañado por sus ministros, saludó a un grupo de jóvenes que se encontraban en Plaza de Mayo.

Con un particular gesto denominado “six seven” (seis, siete en inglés) que es viral en las redes sociales, entre adolescentes y quienes se dedican a la nueva tendencia de “farmear aura”, un término que proviene de los juegos en línea.

El libertario se mostró de buen humor, a pesar de la derrota de su amigo Flavio Bolsonaro en el balotaje de Brasil, ante Lula da Silva, a quien Milei no felicitó por su triunfo, convirtiéndose en el único mandatario sudamericano que ninguneó el triunfo del actual presidente del país vecino.

Fuente: Nexofin