Trump denunció fraude de Lula en Brasil: “Pareció otra elección amañada”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este lunes el resultado de las elecciones presidenciales en Brasil, donde Luiz Inácio Lula da Silva consiguió la reelección tras derrotar a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta. El mandatario estadounidense sugirió que los comicios fueron manipulados, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus sospechas.

“No tomé partido, pero pareció otra elección amañada”, afirmó Trump ante periodistas. Además, sostuvo que los procesos electorales deben ser incuestionables y aseguró que lo ocurrido en Brasil le había causado una impresión negativa.

Las declaraciones se produjeron un día después del balotaje celebrado el domingo 25 de octubre, en el que Lula logró revertir la ventaja obtenida por Bolsonaro en la primera vuelta y consiguió un nuevo mandato presidencial.

El republicano también expresó sus dudas sobre la decisión de la Justicia brasileña de extender el horario de votación hasta las 19 en determinadas mesas electorales, una medida adoptada después de que se registraran dificultades en el transporte público que afectaron el desplazamiento de los votantes.

Fuente: Nexofin