¿Chau a las dos zonas?: AFA analiza un formato todos contra todos para 2027

La estructura de la Primera División del fútbol argentino podría experimentar una transformación a partir de la temporada 2027. En el marco de la próxima reunión de la Liga Profesional, los dirigentes evaluarán un proyecto para reformar el sistema de competencia actual. La propuesta contempla la disputa de un torneo de 30 jornadas bajo la modalidad de todos contra todos —incluyendo una fecha especial destinada a los clásicos—, con el objetivo de erradicar la división por grupos que rige en el certamen doméstico.

La principal innovación de la iniciativa radica en su modalidad de definición dividida en dos etapas. Al alcanzar la fecha 15, previa al receso invernal, se realizará un primer corte en la tabla general donde los 16 equipos mejor ubicados accederán a los cruces eliminatorios para pelear por el título del Torneo Apertura. Posteriormente, tras el parate de mitad de año, la actividad se reanudará en la jornada 16 aplicando el mismo esquema clasificatorio hacia los playoffs del Torneo Clausura.

Para la segunda parte de la temporada, el puntaje acumulado para la clasificación a los playoffs del Clausura se reiniciará desde cero, otorgando las mismas oportunidades a todas las instituciones. Sin embargo, la cosecha total de puntos a lo largo de las 30 fechas mantendrá su validez absoluta para la confección de la tabla anual. De este modo, la asignación de plazas para las competencias internacionales y los descensos de categoría se definirán bajo los mismos parámetros vigentes.

Nuevo campeonato. Se define el jueves en la reunión de Liga, pero sería así: 30 fechas, todos contra todos (29 más extra clásico). Cortan en la 15ª y los primeros 16 se clasifican a los playoffs para disputar el título del Torneo Apertura. Tras el receso de invierno, se retoma… — Daniel Avellaneda ⚽🎙️📰 (@davellaneda77) October 26, 2026

Con esta modificación se busca resolver las distorsiones estadísticas que generaba el formato de dos zonas, donde clubes con menor cosecha de unidades lograban clasificar a instancias finales en desmedro de otros con mejor puntaje. Asimismo, la medida garantizará que el campeón se haya enfrentado a todos sus rivales durante la competencia. La definición formal del proyecto quedará supeditada a lo que resuelva la cúpula dirigencial este jueves en la reunión de la categoría.