Las reacciones del arco político argentino tras el triunfo de Lula en Brasil: de las felicitaciones al “robo”

El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil provocó respuestas contrapuestas entre los dirigentes argentinos. Mientras referentes del peronismo y otros sectores opositores felicitaron al mandatario reelecto, figuras del oficialismo nacional cuestionaron aspectos de la jornada electoral.

El presidente Javier Milei no publicó un mensaje propio, pero compartió en X una publicación de La Derecha Diario que acusaba a Lula de buscar “robar las elecciones” mediante la extensión de dos horas del horario de votación.

La diputada libertaria Lilia Lemoine también cuestionó la medida: “Siempre que un zurdo pide 2 horas más para votar es porque no llegaba con el fraude…”.

Fuente: Nexofin