¿Interna en la barra?: echaron al capo de Los Borrachos del Tablón en la previa del Superclásico

El periodista especializado en policiales, Gustavo Grabia, dio a conocer en TyC Sports los conflictos que atraviesa la barra brava de River Plate. En la previa del Superclásico ante Boca, un movimiento en la cúpula abrió varios interrogantes.

El “Pato” Ariel, conocido por liderar a Los Borrachos del Tablón, fue quien salió del eje central y se movió hacia un costado de la facción. Hay temor por lo que pueda suceder entre distintos sublíderes que busquen quedarse con el puesto vacante.

Según recoge Grabia, Ariel Calvici como figura en su documento, el hombre de una contextura física imponente, fue perdiendo terreno en Los Borrachos en el último tiempo, y ante su indecisión de seguir al frente día a día, el mismo grupo que lo acompañaba decidió correrlo.

Sin embargo, Emiliano Coriniti, famoso ex barra de River devenido en una especie de streamer de contenidos en la actualidad, publicó un tuit en X (ex twitter) dando a conocer otros motivos de su salida:

“Temas personales y mucho desgaste debido al derecho de admisión suyo y de otros líderes y referentes“.

Se bajo el Pato Ariel de Los Borrachos Del Tablón, temas personales y mucho desgaste debido al derecho de admision suyo y de otros líderes y referentes. Designando en su lugar a Matias quien debería sostener su grupo en el tiempo hasta que se acuerde el desembarco de Santiago… — Emiliano Coroniti (@emicoroniti) October 27, 2026

Aldosivi podría recibir a River en la última fecha con público visitante

Es el temor más grande que se viene barajando en las últimas horas. En la fecha 16 del Torneo Clausura, River cerrará la fase inicial de visitante en Mar del Plata: ¿quien liderará a Los Borrachos en caso de haber visitantes?

Coriniti confiesa en su tuit que antes del partido ante Racing, casi estalla una interna en la barra debido a diferentes miradas entre los distintos grupos son parte del anillo central.