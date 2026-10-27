Franco Colapinto no correrá en el inicio del GP de México: la decisión de Alpine

Franco Colapinto tendrá una sesión menos para preparar el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Alpine confirmó que el argentino no estará al volante de su monoplaza durante la primera práctica libre del viernes y anunció quién ocupará su lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Quién reemplazará a Colapinto

El argentino no participará de la primera práctica libre del Gran Premio de México por una obligación reglamentaria de la Fórmula 1. La categoría exige que cada equipo les ceda sus monoplazas a pilotos debutantes en determinadas sesiones de entrenamientos durante la temporada, con el objetivo de darles experiencia en la máxima categoría.

El encargado de conducir el A526 será Gabriele Minì, piloto italiano de 21 años que forma parte de la Academia Alpine desde 2023.

Minì tendrá su primera experiencia oficial en un fin de semana de Fórmula 1, luego de realizar pruebas privadas con el monoplaza de la temporada pasada. Actualmente, compite en la Fórmula 2, donde ocupa el cuarto puesto y acumula dos victorias.

🚨| Gabriele Minì va a subirse al auto de Franco Colapinto durante la FP1 en México 🇲🇽💪🏻 Es de la academia, y va a estar por primera vez en un F1 como parte del programa obligatorio para pilotos novatos. “Muchas gracias a todo el equipo por esto” 🥹 https://t.co/9YSZIeH8c8 — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) October 27, 2026

Cuándo volverá a correr Franco en México

El argentino retomará la actividad en la segunda práctica libre, prevista para el viernes 30 de octubre a las 19, hora de Argentina. Antes, la FP1 comenzará a las 15.30, por lo que Colapinto deberá esperar hasta la tarde para salir a pista.

La noticia llega después de un fin de semana complicado en Austin, donde Colapinto abandonó en la vuelta 37 tras los daños sufridos por su auto. Ahora, buscará recuperarse en México y completar una buena actuación en la recta final de la temporada.

El Gran Premio continuará el sábado con la tercera práctica libre y la clasificación, mientras que la carrera se disputará el domingo 1 de noviembre.