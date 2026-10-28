“No corremos el riesgo de no jugar la final”: la palabra de Verón tras el reclamo de Flamengo

En cancha no hubo dudas, Estudiantes de La Plata le ganó a Flamengo en el Maracaná por penales, en lo administrativo el expediente Marcos Rojo aún genera alguna zozobra tras recurrir al TAS por la inhabilitación en primera instancia de la CONMEBOL.

Sería extremadamente loco pensar que al Pincha lo bajen de la final de la Copa Libertadores que disputará con Palmeiras el 28 de noviembre en Montevideo, Uruguay. Aunque del otro lado está el equipo más poderoso de Sudamérica, Flamengo.

“Estamos a la espera de la resolución definitiva del TAS, no sabemos cuándo será, si antes o después de la final. Lo importante es que Marcos fue habilitado por el TAS. Y sobre lo que se defina para adelante, nosotros no corremos riesgos de no jugar la final“, afirmó Juan Sebastián Verón en diálogo con La Red.

En medio de todo esto y a pesar de que en algún momento se dijo que el club Carioca no iba sacar provecho de la situación pese a ser eliminado, este lunes, luego del triunfo del 3-2 ante Atlético Mineiro, el técnico Leonardo Jardim, despejó las dudas:

“Yo creo que es posible jugar la final de la Copa Libertadores. Está en manos de nuestro departamento jurídico y no voy a decir más nada”, exclamó en conferencia de prensa.

🗣️ VERÓN, SOBRE EL RECLAMO DE FLAMENGO: “NO CORREMOS RIESGO DE JUGAR LA FINAL” ⚽️🇦🇹 Tras la polémica por la habilitación de Marcos Rojo y el reclamo de Flamengo ante su inclusión en la semifinal de la Copa Libertadores, el presidente de Estudiantes llevó tranquilidad y aseguró que el Pincha no corre riesgo de perder su lugar en la final ante Palmeiras, el sábado 28 de noviembre, en Montevideo. 🎥 Radio La Red. — Diario Olé (@DiarioOle) October 28, 2026

El reclamo de Flamengo

Rojo fue titular en la revancha de la semifinal que se disputó en el Maracaná donde Estudiantes se llevó la serie por penales. Posteriormente y en consonancia con la inhabilitación de la CONMEBOL, Mengão presentó un reclamo por la inclusión del futbolista

Mientras se define el dilema y las consecuencias reglamentarias el panorama más lógico: que Estudiantes de La Plata dispute la final con Palmeiras sin poder utilizar al ex Boca en el Centenario.