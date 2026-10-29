Ander Herrera sorprendió con sus elogios a Leonardo Ponzio en la previa del Superclásico

Ander Herrera palpitó el Superclásico entre Boca y River y sorprendió con sus declaraciones sobre Leonardo Ponzio. El mediocampista español, que vistió la camiseta del Xeneize, compartió plantel con el actual entrenador del Millonario durante su etapa en el Real Zaragoza y aprovechó la previa del encuentro para destacar el vínculo que construyeron.

Los elogios de Ander para Ponzio

El español profundizó sus palabras y resaltó las cualidades humanas del exmediocampista de River, con quien compartió vestuario en los primeros años de su carrera profesional.

“Leo, en primer lugar, es un amigo. Es de los mejores tipos que me he encontrado en mi carrera. Fue capitán cuando yo arrancaba aquí en mi club, en Zaragoza“, expresó Herrera.

“Un tipo honesto, un tipo honrado, que siempre puedes contar con él para todo”, afirmó. Además, se refirió al desafío que enfrenta Ponzio al frente del equipo de Núñez y consideró que necesitará tiempo para consolidar su trabajo, especialmente por la cantidad de futbolistas nuevos que incorporó el plantel.

“ES UN AMIGO, UN TIPO HONRADO. VA A NECESITAR TIEMPO”, expresó Ander Herrera sobre cómo ve a Leo Ponzio como DT de River. 📺 #ESPNF90 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/1TMq3nDDEg — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2026

Las declaraciones se dieron en la antesala de un partido especial para ambos clubes, que se enfrentarán este domingo en La Bombonera por una nueva fecha del Torneo Clausura.

Pese al cariño que mantiene por Ponzio, Herrera no dejó dudas sobre sus preferencias de cara al Superclásico: “A nivel personal a Leo, porque lo quiero mucho, le deseo lo mejor, pero obviamente yo soy de Boca. A partir del lunes que le vaya bien. El domingo no hay discusión”.

Herrera disputó dos Superclásicos durante su etapa en Boca y en ambos consiguió una victoria: 2-0 en noviembre de 2025 y 1-0 en abril de 2026.