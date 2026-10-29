Viernes, 30 de octubre 2026

EN VIVO | El Senado aprobó el Régimen de Incentivos para Inversiones Relevantes: se debate la Ley de Salud Mental

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El Senado trata este jueves los cambios en la Ley de Salud Mental como tema central de la jornada. El temario incluye iniciativas para convocar al papa León XIV al Congreso y crear un régimen de incentivo a inversiones desde USD 12 millones.

La reestructuración normativa modifica el régimen de internaciones, los controles judiciales y la articulación de profesionales sanitarios. La versión final exige la firma de un médico, preferentemente psiquiatra, y habilita el uso de la telemedicina para tratamientos.

En el recinto legislativo, el proyecto oficial de reforma cuenta con dictamen mayoritario firmado por el PRO y la UCR. Sin embargo, representantes de diversas provincias cuestionaron los altos costos operativos requeridos para la aplicación efectiva de los cambios.

Fuente: Nexofin

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