EN VIVO | El Senado aprobó el Régimen de Incentivos para Inversiones Relevantes: se debate la Ley de Salud Mental

El Senado trata este jueves los cambios en la Ley de Salud Mental como tema central de la jornada. El temario incluye iniciativas para convocar al papa León XIV al Congreso y crear un régimen de incentivo a inversiones desde USD 12 millones.

La reestructuración normativa modifica el régimen de internaciones, los controles judiciales y la articulación de profesionales sanitarios. La versión final exige la firma de un médico, preferentemente psiquiatra, y habilita el uso de la telemedicina para tratamientos.

En el recinto legislativo, el proyecto oficial de reforma cuenta con dictamen mayoritario firmado por el PRO y la UCR. Sin embargo, representantes de diversas provincias cuestionaron los altos costos operativos requeridos para la aplicación efectiva de los cambios.

Fuente: Nexofin