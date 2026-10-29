La AFA confirmó el nuevo torneo de Primera División para 2027: chau a las dos zonas

El fútbol argentino volverá a modificar su formato a partir de 2027. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprobó un nuevo sistema para la Liga Profesional, que tendrá una tabla única de posiciones y enfrentará a los 30 equipos entre sí durante la temporada. La decisión se tomó este jueves en una reunión del Comité Ejecutivo realizada en Puerto Madero.

Cómo será el formato del fútbol argentino

El principal cambio será la eliminación de las zonas de 15 clubes. Cada equipo disputará 30 fechas: jugará una vez contra los otros 29 participantes y tendrá un segundo encuentro frente a su clásico rival o el equipo que le corresponda.

El calendario se dividirá en dos etapas. Las primeras 15 jornadas formarán parte del Torneo Apertura, mientras que las 15 restantes corresponderán al Clausura. En ambos campeonatos, los 16 mejores de la tabla respectiva clasificarán a los playoffs para definir al campeón.

Los octavos de final y los cuartos se jugarán a partido único en la cancha del equipo mejor ubicado, mientras que las semifinales y la final se disputarán en estadio neutral. Los puntos obtenidos en ambos semestres, además, se acumularán para la tabla anual, que seguirá determinando la clasificación a las copas internacionales.

Los tres campeones y la postura de River

La iniciativa fue respaldada por la mayoría de los dirigentes, pero encontró la oposición de River. El club de Núñez mantuvo su postura de reducir progresivamente la cantidad de participantes hasta llegar a una Primera División de 20 equipos. Estudiantes de La Plata acompañó la postura del Millonario a través de sus redes sociales, debido a que los autorizados para votar, no pudieron participar de la reunión por suspensión.

Con este esquema, habrá tres títulos en juego: el Apertura, el Clausura y el de campeón de Liga, que quedará en manos del equipo que termine primero en la tabla anual. El sistema de descensos se mantendrá sin cambios, con dos equipos que perderán la categoría: uno por promedios y otro por la tabla general.