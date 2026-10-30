Casa Rosada confirmó que Javier Milei recibirá al papa León XIV en el aeropuerto

La visita del papa León XIV incomodó al gobierno de Javier Milei, que intentará amortiguar el impacto de la agenda social y política que mantendrá el Santo Padre en la Argentina.

Desde Casa Rosada confirmaron que el Sumo Pontífice tendrá una recepción acorde a su cargo como jefe de Estado del Vaticano y será recibido por el Presidente en el Aeroparque Jorge Newbery.

“El Presidente va a recibir a al papa León XIV al pie del avión”, aclaró el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo. Quien además brindó detalles de la recepción que se le dará al Papa por parte del oficialismo.

Fuente: Nexofin