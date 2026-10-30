Viernes, 30 de octubre 2026

Casa Rosada confirmó que Javier Milei recibirá al papa León XIV en el aeropuerto

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La visita del papa León XIV incomodó al gobierno de Javier Milei, que intentará amortiguar el impacto de la agenda social y política que mantendrá el Santo Padre en la Argentina.

Desde Casa Rosada confirmaron que el Sumo Pontífice tendrá una recepción acorde a su cargo como jefe de Estado del Vaticano y será recibido por el Presidente en el Aeroparque Jorge Newbery.

“El Presidente va a recibir a al papa León XIV al pie del avión”, aclaró el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo. Quien además brindó detalles de la recepción que se le dará al Papa por parte del oficialismo.

Fuente: Nexofin

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