Macri reconoció que sigue trabado el acuerdo electoral entre el PRO y Milei: “No avanzó nada”

Mauricio Macri aseguró que no hubo avances en las conversaciones para conformar una alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA).

Lo hizo durante el encuentro solidario anual de Hacemos!, organizado por María Eugenia Vidal en el Hipódromo de Palermo, donde respondió ante una consulta periodística: “No han avanzado nada”.

Aunque el partido amarillo acompaña buena parte de las iniciativas del Gobierno en el Congreso, ese respaldo no se tradujo en un acercamiento concreto para competir juntos en las elecciones presidenciales de 2027.

Fuente: Nexofin