River rechazó el nuevo torneo de la AFA y propuso volver a 20 equipos

En las últimas horas, se realizó una reunión en Puerto Madero para debatir uno de los temas centrales del fútbol argentino en las últimas semanas: el cambio de formato del campeonato para 2027. Pese a que la gran mayoría de los equipos de Primera División votó a favor de la propuesta, River se pronunció en contra y volvió a encender las alarmas por su relación con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El rechazo de River y la postura de Estudiantes

No es ninguna sorpresa que tanto el Millonario como el Pincha mantengan una postura crítica frente al ente que conduce Claudio Tapia.

En ese sentido, según trascendió, River votó en contra de la iniciativa. Además, de acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, la delegación del conjunto de Núñez tomó la palabra para presentar un proyecto propio de reforma del fútbol argentino, que contemplaba 10 descensos de cara al próximo año. Sin embargo, la propuesta no consiguió el consenso de los dirigentes presentes.

Por su parte, Estudiantes de La Plata emitió un comunicado en el que aclaró que, si bien su representante, Juan Martín Cerolini, no estaba habilitado para votar, el club ratificaba su compromiso con River y con las propuestas de cambio que contribuyan a mejorar el fútbol argentino.

El Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad en general que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol realizada este mediodía, la institución estuvo representada por el dirigente Juan Martín Cerolini, quien no se encuentra habilitado para participar de las votaciones. No obstante, a través de su presidente, Juan Sebastián Verón, Estudiantes ratifica su acompañamiento al voto del Club Atlético River Plate y reafirma su compromiso con las propuestas de cambio que contribuyan a mejorar el fútbol argentino. — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 29, 2026

¿Cómo sería el formato del fútbol argentino en 2027?

El nuevo sistema contemplaría 30 fechas, con todos los equipos enfrentándose entre sí y clásicos repetidos para garantizar que los cruces tradicionales se disputen en ambos torneos.

El campeonato se interrumpiría en la fecha 15 para dar lugar a los playoffs del Torneo Apertura, en los que participarían los 16 primeros equipos de la tabla para definir al campeón.

Luego del receso de invierno, se reanudaría la competencia y, una vez disputada la fecha 30, se jugarían los playoffs correspondientes al Torneo Clausura.