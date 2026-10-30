Martín Menem le bajó el pulgar a una posible candidatura de Bullrich y ratificó a Milei para 2027

Martín Menem salió a fijar posición sobre el escenario electoral de La Libertad Avanza (LLA) y descartó que el espacio pueda llegar a 2027 con más de un candidato presidencial. En medio de las diferencias que Patricia Bullrich mantuvo en las últimas semanas con Javier Milei, el titular de la Cámara de Diputados aseguró que el oficialismo tiene una definición tomada.

“El único candidato de LLA es Javier Milei”, afirmó el funcionario legislativo durante una charla de la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) realizada en la Cámara baja.

La declaración se produjo luego de que le consultaran por una eventual candidatura presidencial de Bullrich, actual senadora y referente del oficialismo en el Senado. Menem no dejó lugar a una eventual competencia interna y remarcó que, desde su lugar dentro de la conducción partidaria, la postura es compartida.

“No hay dos candidatos a la presidencia en LLA. Es mi postura, soy vicepresidente del partido a nivel nacional y presidente por mi distrito, que es La Rioja, y te diría que es unánime que el único candidato de LLA es Javier Milei”, sostuvo.

Fuente: Nexofin