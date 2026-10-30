Inflación de octubre: los alimentos y los combustibles mantienen la presión sobre los precios

La inflación de octubre se encamina a ubicarse nuevamente cerca del 2%, de acuerdo con los relevamientos realizados por consultoras privadas. Aunque algunos indicadores muestran una moderación en las últimas semanas, los aumentos en alimentos y bebidas, junto con el impacto de los combustibles y las tarifas, mantienen la presión sobre el nivel general de precios.

Uno de los principales focos sigue puesto en los alimentos. El relevamiento de LCG registró una suba semanal del 0,2% en la cuarta semana de octubre, con lo que este rubro acumuló ocho semanas consecutivas de aumentos.

Sin embargo, el dato también mostró una desaceleración en el promedio reciente. La inflación de alimentos acumulada durante las últimas cuatro semanas quedó en 2,7%, 1,1 puntos porcentuales por debajo del registro anterior. En el acumulado de octubre, la canasta relevada por LCG aumentó 1,6% punta a punta.

Dentro de los productos que más aumentaron durante la última medición se destacaron los panificados, con una suba semanal del 2,4%, y las bebidas, que avanzaron 0,9%. En sentido contrario, los precios de las carnes y las verduras registraron bajas y compensaron parte de los incrementos.

Fuente: Nexofin