El antes y el después: “Dibu” Martínez mostró como le quedó la mano tras jugar el Mundial lesionado

Es la primera vez que se lo escucha a hablar a Emiliano Martínez, “Dibu” para todos los argentinos desde la Copa del Mundo 2022, a corazón abierto y explicando detalladamente lo que vivió en la previa y en pleno Mundial de Norteamérica.

Una semana y media antes de que la delegación de la Selección Argentina iniciará su campamento en Estados Unidos como preparación, el arquero se fracturo un dedo de su mano derecha en la final de la Europa League que por suerte se terminó coronando Aston Villa.

Desde aquella precisa declaración post partido, “Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor”, inició una carrera contra el tiempo para defender junto sus compañeros el título iniciando los amistosos de preparación fuera de los convocados.

En una reciente entrevista con Gastón y Esteban para el programa de entrevista de Los Edul, el hoy arquero del Chelsea dio detalles de todo lo que vivió esas semanas y sobre todo, lo que sintió con su lesión:

“Se me zafa el dedo en la final de la Europa League. Terminó el partido, todo normal, pero me dolía mucho. Cuando llego a Birmingham, voy al hospital, me muestran las imágenes y me dicen que tengo el dedo a la mitad. Ahí dije ‘no, no llego al Mundial’ y me puse a llorar“, relató el Dibu.

Dibu Martínez en @losedul_.

Atajó fracturado durante el Mundial y le quedó una secuela.

Por primera vez muestra su mano y habla de todo el Mundial.

Capítulo 3 de la segunda temporada.

El video está en mi canal de YouTube. https://t.co/qnK9WSqn80 — Gastón Edul (@gastonedul) October 30, 2026

Sobre lo que se le venía con la Selección Argentina y el papal del técnico, agregó: “Estaba afuera, me acuerdo que me manda un mensaje Scaloni y me dice: ‘Llegues o no llegues, yo te voy a bancar igual’. Veni igual. Me re bancó, mal. (Martín) Tocalli también. Con Dani, el doctor de la Selección, y Martín decidimos no operarme”, reveló en Los Edul.

El arquero argentino que terminó en el quinto puesto de cara al Trofeo Lev Yashin que ganó Unai Simón, dio a conocer que jugó con un yeso de plástico arriba del dedo lesionado y que Adidas le hizo un guante especial para paliar el dolor y poder jugar los partidos.

Las secuelas del dedo lesionado

“Es este, no lo puedo doblar bien. Me quedó después del Mundial y me va a quedar de por vida ya“, sintetizó Martínez quien conoció que luego de la final con España el médico de Aston Villa le confesó que tenía una nueva fractura en la misma zona.