El PRO enfría el acuerdo electoral con los libertarios y prioriza el trabajo conjunto en el Congreso

El PRO y La Libertad Avanza mantienen abiertas las conversaciones para acercar posiciones, pero por ahora no hay apuro por cerrar un acuerdo electoral. El partido de Mauricio Macri apuesta a fortalecer primero el vínculo con el oficialismo a través del Congreso y del trabajo conjunto en distintos distritos.
La definición se da después de que Macri volviera a marcar que “no se avanzó nada” en las negociaciones. Desde su entorno, sin embargo, buscaron relativizar la falta de acuerdo y aseguraron que no consideran necesario acelerar los tiempos.
“No hubo avance concreto, está bien que no haya acuerdo hoy”, señalaron cerca del expresidente. Y agregaron: “Se están conversando otras situaciones y cuestiones antes de avanzar en un acuerdo nacional”.
En esa línea, también descartaron que exista una urgencia electoral. “Corresponde más a una ansiedad del periodismo que a una necesidad real de los partidos o un hecho político concreto”, plantearon. La conclusión fue contundente: “Tanto el PRO como LLA vienen bien como están por el momento”.