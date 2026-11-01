GP de México: Kimi Antonelli se transformó en el campeón más joven de la historia

Andrea Kimi Antonelli se transformó en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1. El joven italiano de Mercedes se quedó con el Campeonato de Pilotos este domingo en el Gran Premio de México.

El tercer puesto en el Gran Premio de Ciudad de México fue suficiente para que Antonelli se alce con la corona de la actual temporada 2026. “Lo logramos”, dijo Antonelli después de la carrera.

Los agradecimientos: “Sin ellos, no estaría aquí; sin Mercedes, sin mi familia. Así que estoy muy agradecido por este momento, y es uno que vivirá para siempre. Estoy sin palabras. Estoy tratando de asimilar lo que acaba de suceder”.

Antonelli, que arrancó en el cuarto lugar en México: “Ha sido una temporada increíble, y compartir este podio con Max y Lewis es realmente increíble. Y sí, espero con ansias más batallas en el futuro.”

Por su parte, Max Verstappen le arrebató la victoria a Lewis Hamilton. El neerlandés de Red Bull consiguió su tercera victoria de la temporada.

Puntos para Colapinto

Luego de cuatro careras, Franco Colapinto volvió a sumar puntos con un octavo puesto. Formidable carrera del argentino sumado a una correcta estrategia de su equipo (fue uno de los pocos que comenzó con gomas medias).

Así lo entendió Colapinto en boxes: “Ejecuté todo perfecto, máxime lo que podía hoy. En general fue un buen día. Hubo muchos momentos para cometer errores e hice todo perfecto”.

“Volvimos a donde tendríamos que estar. Seguimos de cara a Brasil”, dijo de cara al Gran Premio de Interlagos la próxima semana.