Otamendi explotó contra la AFA tras el Superclásico: “El próximo torneo designen al campeón”

Varios protagonistas tomaron la palabra luego del Superclásico, pero ninguno fue tan vehemente y tan duro como Nicolás Otamendi. En River entienden que fueron perjudicados en la derrota contra Boca en la Bombonera.

Sorprendieron las declaraciones del campeón del mundo contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los árbitros, teniendo en cuenta su reciente vínculo con la Selección Argentina y Chiqui Tapia.

El comienzo de Otamendi contra el árbitro Nicolás Ramírez: “Un árbitro tiene que estar capacitado, más allá de lo que se hable durante la semana. Hoy fue claro que no se midió con la misma vara en diferentes jugadas, amarillas, rojas”.

Y las líneas duras contra la conducción: “Te da bronca porque al fútbol argentino no le están dando el prestigio que quizás con cantidad de jugadores de mucha jerarquía en diferentes clubes merece, se está arruinando el fútbol argentino”.

El General deslizó que el certamen está arreglado para uno o algunos equipos: “Te da bronca cuando no te dejan competir. Hoy no se midió con la misma vara, del otro lado hicieron su juego. Es como que ya el próximo torneo designen al campeón y directamente no competimos”.

🗣️ «EL AÑO QUE VIENE DESIGNEN QUIÉN SALE CAMPEÓN, ASÍ NO COMPETIMOS» Nicolás Otamendi habló en zona mixta tras el Superclásico y lanzó una frase irónica.#LPFxTNTSports#SuperclásicoxTNTSports pic.twitter.com/nEo8E4reyE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2026

¿Y sobre el partido? Otamendi hizo un análisis de los 90′ minutos, aunque le sacó mérito a Boca: “Después se puede hablar del juego, que no fue el que quisimos hacer. Boca tampoco jugó como para decir que fueron mejores. Con dos jugadores más, van a tener más tenencia. ¿Boca cuánto pateó? Nosotros no vinimos a hacer el mismo juego que veníamos haciendo. El rival tampoco, con dos jugadores más no creó situaciones”.

La bronca por no haber ganado y la autocrítica de un 2026 olvidable: “Sentimos el apoyo en el estadio, te da bronca porque ellos pagan un abono para poder apoyarnos cada fin de semana y no pudimos devolverles con una victoria. El año no fue positivo, somos realistas de eso”.