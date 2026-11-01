Enorme trapo de apoyo a Ponzio en la previa del Superclásico

En la previa del Superclásico frente a Boca, los hinchas de River protagonizaron un banderazo en las inmediaciones del Monumental para despedir y darle su respaldo al plantel. Una gran parte de la hinchada se acercó al estadio para acompañar a los futbolistas antes de su partida rumbo a la Bombonera, en una muestra de apoyo de cara al encuentro más esperado del semestre.

Uno de los grandes protagonistas del recibimiento fue Leonardo Ponzio, quien recibió una muestra especial de cariño por parte de los simpatizantes. En una de las escaleras internas del estadio apareció una bandera con la frase “Leo Ponzio, el más campeón”, en reconocimiento a su historia y su trayectoria dentro de la institución.

#River 🔴 “LEO PONZIO ~ EL MÁS CAMPEÓN”. La bandera que pusieron los hinchas en la concentración, a metros del Puente Labruna. Todo el detalle en @TyCSports https://t.co/hCbpTcEPWE — Joaquin Tabares (@JoaquinTabares) November 1, 2026

El trapo también mostraba al actual entrenador levantando la Copa Libertadores 2018, el título que River consiguió frente a Boca en la histórica final disputada en Madrid. Ponzio es el futbolista más ganador en la historia del Millonario, con 18 títulos, un registro que explica el reconocimiento de los hinchas hacia uno de los máximos referentes del club.

El equipo de Núñez llega al clásico después de conseguir una importante victoria por 1-0 frente a Racing. Ese triunfo representó un envión anímico para el conjunto millonario, que ahora buscará trasladar ese resultado positivo al duelo ante su eterno rival, en un partido determinante para sus aspiraciones en el Torneo Clausura.

La delegación tenía previsto abandonar el Monumental alrededor de las 12.45 para trasladarse hacia La Boca. Con el apoyo de su gente River se prepara para un compromiso clave, ya que ganar le permitiría quedar mejor posicionado de cara a los playoffs y mantener sus posibilidades de clasificarse a la Copa Libertadores mediante la tabla anual.