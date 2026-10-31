Ángel Di María habló sobre su lesión frente a Sarmiento: “El pubis me empezó a molestar del lado izquierdo”

La victoria de Rosario Central por 2-1 frente a Sarmiento dejó una preocupación para el equipo de cara al cierre de la temporada. Ángel Di María tuvo que salir reemplazado por una molestia física y, una vez finalizado el encuentro, explicó qué le sucedió y cómo se encuentra.

El campeón del mundo sintió el inconveniente a los 13 minutos del segundo tiempo, cuando el partido todavía estaba igualado. Julián Fernández ingresó en su lugar y, posteriormente, Fideo contó en zona mixta el motivo del cambio: “El pubis me empezó a molestar del lado izquierdo”.

¿Cómo está físicamente Di María? Esto dijo el propio Angelito… https://t.co/60qJRZVqcE — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2026

A pesar de la lesión, el delantero se mostró dispuesto a trabajar para recuperarse lo antes posible y volver a estar a disposición del cuerpo técnico. “Terminé muerto. Voy a ir viendo cómo estoy para mejorar y poder estar”, expresó, sin dar precisiones sobre una fecha para su regreso.

Por otra parte, Di María manifestó su alegría por el presente que atraviesa el Canalla y por lo conseguido desde su regreso al club. “Estoy contento. Cuando uno vuelve sueña con todas estas cosas, pero no sabe si se van a cumplir o no. Estoy orgulloso de lo que estamos haciendo”, aseguró.

Por último, analizó el triunfo ante Sarmiento y reconoció que el equipo deberá corregir algunos aspectos, especialmente los comienzos de los partidos. Con esta victoria, Rosario Central alcanzó la cima de su zona y también se mantiene en lo más alto de la tabla anual, por lo que continúa ilusionado con cerrar la temporada con una doble consagración.