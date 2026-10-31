La Liga: el Atlético de Madrid venció al Levante con un gol de Giuliano Simeone

Por la undécima jornada del certamen español, el Atlético de Madrid extendió su brillante momento futbolístico tras vencer por 2-0 como visitante al Levante. La escuadra conducida por Diego Simeone firmó su séptima victoria en fila en el torneo doméstico, alcanzando de manera provisoria la cima de la clasificación con 28 unidades. De este modo, el conjunto madrileño ratificó su buen presente.

En el desarrollo del compromiso, la institución albirroja asumió el protagonismo táctico apoyada en el despliegue de Alex Baena, quien manejó los tiempos en la mitad de la cancha. Luego de un aviso tempranero anulado por fuera de juego, la apertura del marcador se gestó a partir de una asistencia filtrada del volante español que terminó con una contundente definición de zurda por parte de Alejandro Grimaldo. Por su parte, Julián Álvarez integró el frente de ataque titular y completó un partido correcto hasta ser reemplazado a los 22 minutos del complemento.

¡GRAN ASISTENCIA Y MEJOR DEFINICIÓN! Alex Baena encontró a Giuliano Simeone en velocidad y el argentino controló y definió de zurda para poner el 2-0 de Atlético Madrid sobre Levante.#LaLigaEnDSPORTS #LevanteUDAtleti pic.twitter.com/agUjspds03 — DSPORTS (@DSports) October 31, 2026

Durante la segunda mitad, la escuadra visitante aseguró el triunfo a los 15 minutos a través de una notable maniobra de Giuliano Simeone. El joven delantero capitalizó una asistencia en profundidad para eludir al guardameta rival con una sutil gambeta y sellar el resultado definitivo. En tanto, el cuerpo técnico prefirió mantener en el banco de suplentes a Cristian “Cuti” Romero y Juan Musso, dosificando los minutos de sus futbolistas ante la intensa seguidilla de partidos oficiales.

Con la ventaja consolidada, el entrenador argentino dispuso el recambio de piezas en la zona ofensiva para preservar el estado físico del plantel. El elenco colchonero se enfocará de inmediato en el duelo de este martes frente al Bayern Munich en el Metropolitano por la Champions League, antes de recibir el domingo al Barcelona en un choque trascendental por el liderazgo de la competencia local.