Franco Colapinto ganó un puesto en la largada del Gran Premio de México

La grilla de partida del Gran Premio de México de Fórmula 1 sufrió una modificación luego de que los comisarios deportivos decidieran descalificar a Liam Lawson de la clasificación. La sanción al piloto de Racing Bulls le permitió a Franco Colapinto subir una posición y quedar ubicado en el 11° lugar, mientras que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, largará noveno.

La exclusión del neozelandés se produjo por una infracción al reglamento técnico relacionada con el sistema eléctrico de su monoplaza. Según determinaron los comisarios, Lawson no levantó el pie del acelerador inmediatamente después de cruzar la línea de control al finalizar su vuelta más rápida en la Q2. Esto provocó que la reducción de potencia del sistema del motor no se realizara a la velocidad establecida por las normas.

Desde Racing Bulls reconocieron la irregularidad y argumentaron que no había representado ninguna ventaja deportiva para el piloto. Sin embargo, los comisarios consideraron que el incumplimiento del reglamento técnico es motivo suficiente para aplicar una descalificación, independientemente de que haya existido o no un beneficio en pista. De esta manera, Lawson perdió su resultado y deberá partir desde el fondo de la grilla.

En cuanto a Colapinto, el argentino había terminado 12° en la clasificación después de superar una Q1 complicada, que estuvo interrumpida por una bandera roja tras los problemas mecánicos de Fernando Alonso. El bonaerense registró un tiempo de 1:18.517 para avanzar a la segunda tanda, donde no consiguió meterse entre los diez mejores. Con la sanción a Lawson, finalmente largará desde el 11° lugar y tendrá una oportunidad de acercarse a la zona de puntos.

La pole position quedó en manos de Lewis Hamilton, quien consiguió el mejor tiempo con su Ferrari. George Russell finalizó segundo con Mercedes, a apenas nueve milésimas del británico, mientras que Charles Leclerc completó el podio de la clasificación con el otro monoplaza de Ferrari. La carrera se disputará este domingo desde las 17, con Colapinto buscando aprovechar su nueva ubicación de partida.