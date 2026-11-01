Revelan que la AFA realizó transferencias a 10 sociedades sospechosas con una presunta firma falsificada

Este domingo revelaron que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó una serie de transferencias a diez sociedades bajo sospecha. En esos movimientos financieros, una docena de instrucciones de pago eran para la empresa de Javier Faroni, el empresario massista al que le adjudicaron la atribución de manejar la imagen y los amistosos de la Selección argentina en el exterior.

Un actor clave en darle un marco legal a estas acciones fue quien era el director ejecutivo de la entidad deportiva en el momento que tuvieron lugar. Su nombre es Gerardo León, y habría rubricado los documentos, según informó La Nación. Aunque el exfuncionario asegura que hubo una falsificación de su firma.

Los documentos representan una prueba contundente que pone de relieve una conexión entre la AFA, dirigida por Claudio “Chiqui” Tapia desde 2017, y los desvíos de dólares a empresas fantasma, en la que Faroni y su empresa aparecen como intermediarios de esa operación en la que se desviaron USD 57 millones.

Fuente: Nexofin