GP de México: Franco Colapinto quedó eliminado en la Q2 y arrancará 12°

El piloto argentino Franco Colapinto completó una positiva actuación durante la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de México de la Fórmula 1. En el exigente trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez, el representante de la escudería Alpine detuvo los relojes en 1:18.652 para ubicarse en el 12° lugar de la clasificación, quedando a poco más de un segundo de Lando Norris, quien marcó el mejor registro de la jornada.

El desempeño del joven oriundo de Pilar reflejó un crecimiento progresivo a lo largo de la actividad oficial en suelo azteca. Tras ausentarse de la tanda inicial, donde su lugar fue ocupado de forma temporal por Gabriele Minì, y culminar en el escalón 16 durante la segunda práctica, el equipo trabajó en el taller para corregir detalles técnicos. En el último ensayo, tras girar inicialmente con neumáticos medios, el albiceleste calzó el compuesto blando en su simulacro de clasificación y logró superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, por apenas 22 milésimas.

El rendimiento alcanzado cobra especial relevancia dadas las complejas condiciones atmosféricas del circuito mexicano, situado a más de dos kilómetros de altitud sobre el nivel del mar. El trazado de 4,3 kilómetros, caracterizado por su sinuoso paso entre las tribunas del antiguo estadio de béisbol, requirió un cuidadoso trabajo de ajuste en la carga aerodinámica para contrarrestar la menor densidad de aire que afecta la refrigeración y el comportamiento de los monoplazas.

De esta manera, el piloto argentino concluyó la antesala de la clasificación con buenas sensaciones y la expectativa renovada para encarar la lucha por un lugar entre los diez mejores de la grilla. La evolución exhibida en la FP3 alimenta la ilusión del equipo de meterse en la Q3 de cara a la 21ª fecha del certamen internacional, cuya tabla de posiciones se encuentra liderada por el italiano Kimi Antonelli.