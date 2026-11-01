Boca vs River por el Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

Este domingo, desde las 15, La Bombonera será el escenario de una nueva edición del Superclásico entre Boca y River. Será el partido oficial número 267 de la historia entre ambos equipos y tendrá una importancia especial, ya que los dos necesitan sumar para mantenerse bien posicionados en la tabla anual, pensando en el cierre de 2026 y en la clasificación a las competencias internacionales de 2027.

Boca llega al encuentro después de conseguir un triunfo por 1-0 frente a Independiente, resultado que le permitió alcanzar los 27 puntos en el Torneo Clausura y ubicarse en la tercera posición de su zona. El equipo de Rodolfo Arruabarrena buscará aprovechar la localía para quedarse con un nuevo triunfo ante su clásico rival y continuar por el buen camino.

River, en tanto, llega fortalecido tras superar por 1-0 a Racing y buscará dar el golpe en condición de visitante. El Millonario acumula 23 unidades en el Clausura, mientras que en la tabla anual Boca ocupa el segundo lugar, con un partido pendiente, y Rosario Central lidera con 59 puntos. Por eso, el resultado del Superclásico puede ser determinante para las aspiraciones de ambos de cara a la próxima temporada.

Además, Boca tendrá la posibilidad de conseguir una marca destacada: vencer a los cuatro grandes del fútbol argentino en apenas 42 días. Después de imponerse ante San Lorenzo, Racing e Independiente, ahora buscará completar la serie frente a River. Una victoria en La Bombonera no solamente significaría quedarse con el Superclásico, sino también alcanzar la cima de la tabla anual.

Hora: 15:00

TV: ESPN Premium y TNT Sports

Posibles formaciones

Boca: Montero, Lozano, Di Lollo, Herrera, Blanco, Paredes, Ascacibar, Delgado, Villa, Flores y Merentiel.

River: Beltrán, Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Acuña, Silva, Andrada, Galván, Almada, Correa y Beltrán.