Golazo en México: la espectacular chilena de Lucas Ocampos que ya suena para el Premio Puskás

El futbolista argentino Lucas Ocampos protagonizó una de las maniobras más espectaculares del año durante la décima quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga MX. En el enfrentamiento entre Monterrey y Tijuana disputado en el Estadio BBVA, el atacante surgido en las divisiones inferiores de River Plate conectó una acrobática pirueta aérea en la segunda parte para anotar el 3-2 parcial de su equipo. La calidad del remate generó un impacto inmediato en el ambiente futbolístico mundial, situando la jugada entre las candidatas para competir por el Premio Puskás de la FIFA.

Con respecto al partido, la visita sorprendió tempranamente a los cinco minutos a través de Jackson Porozo, pero el conjunto local logró revertir la historia antes del descanso gracias a un doblete del artillero belga Hugo Cuypers. Tras el inicio del complemento, Adonis Preciado devolvió la paridad al tanteador, preparando el terreno para el momento culminante del encuentro a los 57 minutos del período final.

Hay GOLES que nunca se van a olvidar y el de Lucas Ocampos es uno de ellos. 🤩Ⓜ️ ¡Hermosísima anotación de los @Rayados esta noche!#LaLigaDeLaAfición✨ | #J15 | #AP26 | #MTYXOL pic.twitter.com/5xkWc8ljW4 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 1, 2026

La jugada decisiva nació de una precisa asistencia elevada por parte del mediocampista español Óliver Torres. Al advertir que el envío le quedaba levemente retrasado, el delantero de 32 años desarticuló la marca defensiva, suspendió su cuerpo en el aire y sacó un disparo de chilena que se incrustó en el ángulo superior del arquero José Antonio Rodríguez. Pocos minutos más tarde el propio Preciado estableció el 3-3 definitivo.

La conquista del experimentado jugador con pasado en la Selección Argentina desató inmediatas analogías en los medios especializados con el memorable gol de chilena que Cristiano Ronaldo le convirtió a la Juventus en la UEFA Champions League de 2018. Con este destello de jerarquía tras más de una década en el fútbol europeo, el delantero ratificó su vigencia en el fútbol mexicano, firmando una verdadera obra maestra que promete perdurar en el recuerdo de la temporada.